Yargı Erki: Kargaşa çıkaranları çok ağır ceza bekliyor

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, ülkede yaşanan son olayları değerlendirerek, “Son günlerde halkın kaygıları ile ortamı kötüye kullanarak toplumda kargaşa çıkaranlar, kamu mallarına saldıranlar ve vatandaşların mallarına zarar verenleri çok ağır ceza bekliyor.” dedi.

Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Ayetullah Reisi, İran’ın huzur açısından bölgede en istikrarlı ülke olduğunu ifade ederek, “Güvenlik bizim için çok önemli bir konu ve hiçbir koşulda ülkemizin güvenliğinin zedelenmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.