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26 Kasım 2019 - 10:04

Arnavutluk’ta büyük deprem

Arnavutluk’ta büyük deprem

Arnavutluk''un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, bugün Türkiye saati ile 05.54 sıralarında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de etkili bir şekilde hissedilirken, depremde henüz can ya da mal kaybı olup olmadığı açıklanmadı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından depremin büyüklüğü 6.2, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. 

Kaynak: DHA

News Code 1882691

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