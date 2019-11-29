İran Irak'la arasındaki bir sınır kapısını kapattı

Irak ile İran arasındaki Mehran Sınır Kapısı Irak'ın çeşitli kentlerindeki olaylar nedeniyle dün geceden itibaren yolcular için kapatıldı.

Dün akşam açıklama yapan Mehran Sınır Kapısı Yöneticisi Muctaba Süleymani, İranlı zairlerin Irak'a geçişinin yasak olduğunu ifade ederek, "Mehran Sınır Kapısı bu geceden itibaren belirsiz bir süreye kadar kapanacak." dedi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.