  1. Ekonomi
8 Haz 2020 09:39

İran-Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı bugün açılıyor

İran-Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı bugün açılıyor

İlam Vali Yardımcısı Muhammed Nuzeri, dün gece yaptığı açıklamada, İran-Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı'nın pazartesi günü açılacağını duyurdu.

İlam Vali Yardımcısı Muhammed Nuzeri, dün gece yaptığı açıklamada, İran-Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı'nın pazartesi günü açılacağını duyurdu.

Nuzeri, "Bu hafta pazartesi ve çarşamba günü Mehran sınırından günlük 250 kamyon Irak tarafına geçecek" dedi.

İranlı yetkili ayrıca, Mehran kara sınırının haftada iki gün ticari malların Irak'a taşınmasına açık olacağını sözlerine ekledi.

Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili, son günlerde yaptığı yazılı açıklamada, Vasit kentindeki Zurbatiyah Sınır Kapısı'nın haftada iki gün İran-Irak arasındaki ticari geçişler için açık kalacağını, söz konusu iki gün boyunca 250 kamyonun geçişine izin verileceğini belirtmişti.

News Code 1886987

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