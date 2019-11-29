Irak'ta Zikar valisi istifa etti

Irak'ta Zikar valisi Adil Abdulhüseyin Duheyli bugün sabah saatlerinde görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Vali Adil Duheyli, Zikar vilayetinde göstericilerin öldürüldüğü için istifa ettiğini açıkladı.

Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu en az 32 kişi hayatını kaybederken 230 kişi de yaralanmıştı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.