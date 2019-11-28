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28 Kasım 2019 - 13:01

ABD, İsrail ve Suudi Arabistan, Irak'ın demokrasisini hedef alıyor

ABD, İsrail ve Suudi Arabistan, Irak'ın demokrasisini hedef alıyor

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “ABD, İsrail ve Suudi Arabistan üçlüsü Irak'ın demokrasisi, egemenliği ve bağımsızlığını hedef almaktadır” dedi.

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak’taki olaylara ilişkin kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, “IŞİD, Irak halkının görünümünde ortaya çıkarak ABD ve Suudi Arabistan'ın Bağdat büyükelçiliklerinin tam desteğiyle Kerbela ve Necef kentlerine taarruz etmeye çalışıyor” ifadesinde bulundu.

ABD, İsrail ve Suudi Arabistan üçlüsünün amacının Irak’ın demokrasisi, egemenliği ve bağımsızlığını hedef almak olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, “Irak düşmanlarının oyunları hiç şüphesiz kendilerine dönecektir” dedi.

News Code 1882745
Ruya FEREYDUNI

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