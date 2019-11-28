Bazıları İran-Irak ilişkilerini zedelemeye çalışıyor

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Necef’teki İran Konsolosluğu’na yapılan saldırıdan dolayı üzüntülerini dile getirerek, bu eylemin Irak halkı ve hükümeti değil, yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklenen protestocular tarafından yapıldığını belirtti.

Necef’te dış güçler tarafından desteklenen eylemcilerin amacının İran İslam Cumhuriyeti ve Irak arasındaki dostane ilişkileri zedelemek olduğunu belirten Mescidi, “İran’da da fitneciler tarafından gerçekleşen buna benzer eylemlere tanık olduk” dedi.