Irak Dışişleri Bakanı İran'dan özür diledi

Parstoday'e göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşı Hekim ile telefonda görüştü.

Hekim'in görüşmede, Irak hükümetinin, İranlı diplomatlar ve diplomatik misyonların korunmasıyla ilgili taahhüdünü yinelediği belirtildi.

Irak'ta son haftalarda ekonomik şartları protesto etmek için başta Bağdat olmak üzere bir çok kentte gösteriler düzenlenirken, Irak’ın Necef kentindeki gösterilerde önceki gün İran Başkonsolosluğu binası isyancı göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de İran'ın Necef konsolosluk binasının ateşe verilmesini kınarken, Irak hükümetinden saldırganlara ve suçlulara karşı, sorumluca, kesin ve etkili bir şekilde adım atmasını istemişti.