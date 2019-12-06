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6 Aralık 2019 - 11:10

Zarif:

ABD'li yetkili füze testlerimizin yasak olmadığını Avrupa'ya hatırlattı

ABD'li yetkili füze testlerimizin yasak olmadığını Avrupa'ya hatırlattı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un attığı tweete değinerek, ABD’li yetkilinin tam zamanında İran’ın balistik füze testlerinin BMGK kararına göre yasaklanmadığını üç Avrupa ülkesine hatırlattığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un attığı tweete değinerek, “Nükleer anlaşmanın kusurlarından birinin İran'ın balistik füze testinin yasaklanmasına son verilmesi olduğunu belirten Brian Hook, uygun bir zamanda İran’ın füze testlerinin BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararına  göre yasak olmadığını ve açık bir şekilde kabul ettiklerini Avrupalı tarafımıza (İngiltere, Fransa ve Almanya) hatırlatmıştır.” dedi.

Almanya, İngiltere ve Fransa, Tahran'ın balistik füze programının nükleer anlaşmaya uymadığının BM Güvenlik Konseyi'ne rapor edilmesini talep etmişti.

Dışişleri Bakanı Zarif, anlaşmayı yaşatamayan AB-3'ün İran'ın balistik füze programına müdahale girişiminde bulunmasına sert tepki göstermişti.

Zarif attığı tweette, "AB-3'ün BMGK'ye füzelerle ilgili son mektubu, üstlerine düşen nükleer anlaşma yükümlülüklerinin en minimumunu bile yerine getirmeyecek kadar sefil acziyet içinde olduklarını örtbas etmeye yönelik çaresiz bir sahtekarlıktır" ifadesini kullanmıştı.

News Code 1882881

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