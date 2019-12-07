İsrail'in nükleer başlık taşıyabilen füze denemesinin amacı İran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden işgalci rejim İsrail'in nükleer başlık taşıyabilen füze denemesi karşısında Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

İsrail'in nükleer başlık taşıyabilen füzeleri denemesinden amacının İran olduğunu belirten Zarif'in yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri ve üç Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere ve Fransa) Batı Asya'daki tek nükleer cephaneden asla bahsetmiyorlar ancak savunma amaçlı silahlarımıza gelince kriz geçiriyorlar." ifadesine yer verildi.

Almanya, İngiltere ve Fransa, Tahran'ın balistik füze programının nükleer anlaşmaya uymadığının BM Güvenlik Konseyi'ne rapor edilmesini talep etmişti.

Dışişleri Bakanı Zarif, anlaşmayı yaşatamayan AB-3'ün İran'ın balistik füze programına müdahale girişiminde bulunmasına sert tepki göstermişti.

Zarif attığı tweette, "AB-3'ün BMGK'ye füzelerle ilgili son mektubu, üstlerine düşen nükleer anlaşma yükümlülüklerinin en minimumunu bile yerine getirmeyecek kadar sefil acziyet içinde olduklarını örtbas etmeye yönelik çaresiz bir sahtekarlıktır" ifadesini kullanmıştı.