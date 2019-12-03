Ruhani, Tahran'da Umman Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temeslarda bulunmak üzere dün Tahran’a gelen Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi kabul etti.

Yusuf bin Alevi, Tahran ziyareti sırasında, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani'yle de görüştü.

Bin Alevi geçtiğimiz Temmuz ayında da Tahran’ı ziyaret ederek, karşılıklı ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştu.