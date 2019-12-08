Irak Meclisi yeni başbakan adayı için şartlarını cumhurbaşkanına sundu

Irak resmi haber ajansına (INA) konuşan Meclisteki Hristiyan Asuri Milletvekili Yonadam Kanna, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e, yeni başbakanda aranacak şartlar listesinin 120 milletvekili imzasıyla teslim edildiğini söyledi.

Söz konusu şartların, ülkede 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen göstericilerin taleplerinin başında yer aldığını belirten Kanna, en önemli şartlar arasında yeni başbakanın herhangi bir parti mensubu ve çifte vatandaş olmamasının bulunduğunu ifade etti.

Abdulmehdi istifa etmişti

Kanna, gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa eden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin yerine henüz kimsenin önerilmediğini aktardı.

Kaynak: AA