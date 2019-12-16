Berhem Salih, Irak başbakanının seçilmesi konusunda meclise resmi yazı gönderdi

İstifa eden Başbakan Adil Abdülmehdi'nin yerine birini seçme konusundaki kriz devam ederken Cumhurbaşkanı Barham Salih, Parlamento Başkanı Muhammet El Halbusi'ye resmi yazı göndererek parlamentodaki en büyük kitleyi belirtmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Salih, gönderdiği resmi yazıda bu dönemdeki parlamentonun birinci oturumunda en büyük parlamento kitlesini belirtmesi çağrısında bulundu.

Resmi yazıda Cumhurbaşkanı Barham Salih'in, parlamentodaki en büyük kitleye 15 gün içerisinde Başbakan Adil Abdülmehdi'nin yerine aday göstermesi için görevlendireceği de belirtildi.

Kaynak: Turkmenelitv