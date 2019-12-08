Şeyh Zakzaki'nin sağlık durumu çok kötü

Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin sağlık durumuyla ilgili Mehr Haber Ajansı’na açıklama yapan Dr.Nasır Ömer Safah, “Nijerya ordusunun Şeyh Zakzaki’nin evine yaptığı baskından 4 yıl sonra şu anda sağlık durumunun kötü olması çok normaldir” dedi.

Şeyh Zakzaki’nin eşinin de aynı durumda olduğunu belirten Safah, “Nijerya mahkemeleriyle yapılan istişare görüşmeleri sonucu Şehy Zakzaki ile eşinin Şubat ayından önce tedavi edilmesine izin verilmesi bekleniyor” ifadelerinde bulundu.

Şeyh Zakzaki’nin 7 farklı hastalığa yakalandığını dile getiren Safah, “Şeyh Zakzaki’nin vücudunda bırakılan mermiler, hayatını her an sonlandırabilir” dedi.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi dört ay önce Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavisi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

Tedavi amaçlı Hindistan’a giden Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki, burada tedavi sürecinde aksamalar yaşandığı için ülkesine geri dönmüştü.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu saldırıda Şeyh İbrahim Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit edilmişti.