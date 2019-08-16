Şeyh Zakzaki tedavisini yarım bırakarak Nijerya'ya geri döndü

El Manar TV kanalına göre, tedavi amaçlı Hindistan’a giden Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki, burada tedavi sürecinde aksamalar yaşandığı için ülkesine geri döndü.

"Nijeryalı yetkililer sağlığım hakkında Hindistan'a yanlış bilgiler vermiş." diyen Şeyh Zakzaki, Hindistan hükümetinin bundan ötürü tedavisini aksattığını dile getirdi.

Şeyh Zakzaki, “Bunun için Nijerya'ya geri dönmeliyiz ve mümkünse tedavi için başka bir ülkeye gitmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Şeyh İbrahim Zakzaki ile eşi Zeenat Zakzaki, son günlerde tedavi için Hindistan'a gitmişti.