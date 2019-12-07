Nijerya İslami Hareketi'nden (IMN) Şeyh Zakzaki'nin durumuyla ilgili yeni açıklama

Nijerya İslami Hareketi (IMN) bir bildiri yayınlayarak, Şeyh İbrahim Zakzaki ile eşinin Kaduna hapishanesine sevk edilmesine tepki gösterdi.

Hareketin yayınladığı bildiride şu ifadeye yer verildi:

“Şeyh Zakzaki ile eşi açil tıbbi bakıma muhtaç durumdalar ve hapsedilmeleri onların haklarının ihlalidir.”

Nijerya İslami Hareketi ülke yetkililerinden bu iki kişiyi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmasını istedi.

Bildiride, Kaduna hapishanesinin kötü durumda olduğu ve herhangi bir tıbbi imkandan yoksun olduğu belirtildi.