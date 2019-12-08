İran: Şeyh Zakzaki ile ilgili istişare görüşmeleri devam ediyor

Nijerya İslami Hareketi (IMN) Lideri Şeyh İbrahim Zakzaki’nin son durumuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Nahavendiyan’ın Ekvator Ginesi’nde düzenlenen Gaz İhracatçısı Ülkeler Forumu (GECF) toplantısında Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yle yaptığı görüşmeye değinerek, bu görüşmede Şeyh Zakzaki'nin yanı sıra ekonomik ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

Musevi ilaveten, “Şeyh Zakzaki’nin durumunun iyileşmesi için Nijerya hükümetiyle istişare görüşmeler yapmaktayız. Yapılan görüşmelerin bu sorunun çözülmesini hızlandıracağını temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.