Nijerya İslami Hareketi : Tehditle bizi asla susturamazsınız

Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki Ofisi sosyal medya Twitter sayfasında paylaştığı bir yazıda bu ülkenin zalim hükümetine hitap olarak, “Tehditle bizi asla susturamazsınız” ifadesini kullandı.

Şeyh Zakzaki ofisi tarafından paylaşılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Sizin gücünüz halka karşı kullandığınız silahla değil, onlara nasıl hizmet etmenizle ölçülür. İstediğiniz kadar zulüm yapabileceğinizi düşünüp herkesin susumasını bekliyorsunuz. Ancak tehditle bizi asla susturamazsınız."

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyniye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu saldırıda Şeyh İbrahim Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.