Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Muvahhıdi Kirmani'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ülkede yaşanan son olayları değerlendiren Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, benzin fiyatı konusundaki kararların kademeli olarak alınması gerektiğini belirterek, “Benzinle ilgili karar kamuyla paylaşıldıktan sonra uygulanması gerekiyordu. Benzin fiyatları kademeli olarak artırılmalıydı.” ifadesini kullandı.

Düşmanların bu konudan faydalandığını kaydeden Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, “Onlar bu fırsatı dört gözle bekliyorlardı. Düşman yaktı, imha etti, öldürüldü ve yaraladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen ayda İran’ın bazı kentlerinde vatandaşlar ve sürücüler benzin zammını protesto etmişti. Protesto sırasında ortamdan yararlanan yabancı destekli fitneciler şiddet eylemlerinde bulunarak kamu mallarına zarar vermişti.