Ruhani: Uluslararası interneti kısıtlamak istemiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

İran’da uygulanan akaryakıt planına değinen Ruhani, “Benzin tüketimi son haftalarda ortalama 20 milyon litreye kadar düştü. Bu milletimiz için iyi bir haber ve benzini ihraç edebileceğimizi gösteriyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkına hitap ederek, akaryakıt tüketimine ilişkin uygulamadan elde edilen gelirlerin İran vatandaşlarına dağıltılacağını bildirdi.

Ruhani, vatandaşların düşmanların ürettiği yalan haberleri dikkate almaması gerektiğini belirterek, "Ulusal internet projesini güçlendirmek istediğimizi söylersek düşmanlar yalan haber üreterek hükümetin uluslararası interneti kapatma niyetinde olduğunu ileri sürüyorlar. Bu asla doğru değil, aksine vatandaşların her ikisini de kullanabilmeleri için uluslararası internetin yanında güçlü ve sağlam bir ulusal internete sahip olmayı amaçlıyoruz." ifadelerinde bulundu.

Düşmanların İran karşıtı planları hususunda duyarlı olduklarını anlatan Ruhani, “Yaptırımları delmeliyiz ya da düşmanları tövbe etmeye zorlamalıyız. Hem yerel üretimi güçlendirerek hem de müzakere yoluyla düşman komplolarını çökertmede kararlıyız ve bu yönde İslam Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgisinzde hareket edeceğiz.” diye konuştu.