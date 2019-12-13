İran'dan Almanya'nın müdahaleci tavrına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'ın İran'daki benzin olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu tür müdahaleci açıklamalar bazı Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmedeki başarısızlığını ve ABD'nin ekonomik terörizm yaklaşımına pasif tepkisini gölgeleyemez." dedi.

İRNA ajansına göre, Seyyid Abbas Musevi, ''Almanya'dan bu tür sorumsuzca tutum ve düşmanca açıklama yerine, insan hakları ilkelerine bağlılığını dikkate alarak tarafsızca tutum ortaya koymasını beklerdik." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın vatandaşlarını çeşitli görüşlerini dinlemeye saygı gösterdiğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin son zamanlarda yaşanan isyancıların gösterilerinde, kesinlikle isyancılar ile masum halkı birbirinden ayrı tuttuğunu bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada İran'da son olaylarda yüzlerce kişinin öldüğünü iddia ederek İran'da olayların sözde şiddetle bastırılmasını kınamıştı.