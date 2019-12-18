Ruhani: Maksimum yaptırım uygulaması uzun sürmez

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bu ülkede yaşayan İran vatandaşları ile bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bölge ve dünyadaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve diğer ülkelerle daha yakın ilişkiler kurmaya hazırız.” dedi.

Ruhani, 2015’te İran’la yapılan nükleer anlaşmaya değinen Ruhani, bu anlaşmayla İran’ın müzakere ehli olduğunu ispatladığını sölyedi.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını eleştiren Ruhani, “ABD’nin attığı adımdan sonra biz taahhütlerimizi yerine getirdik ve ve diğer tarafların ona bağlı kaldığı sürece biz de sadık kalacağımızı kanıtladık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ve Siyonistlerin İran'a yönelik azami yaptırım ve baskı uygulama hedefinin bizi izole etme ve İran halkının sabrını taşırma olduğunu anlatarak, "Onların düşüncelerinin tersine İran halkı yaptırımların karşısında direndi ve hatta bazı konularda azami baskıyı fırsata çevirdiler. Amerikalılar seçtikleri yoldan geri dönmek zorunda kalacaklar" açıklamasını yaptı.

Yaptırımları “kayıp-kayıp bir yol” olarak değerlendiren Ruhani, bunun uzun bir süre için devam etmeyeceğine inandıklarını ifade ederek, yasa dışı olan yaptırımların bir yerde durdurulması gerektiğini vurguladı.