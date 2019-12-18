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18 Aralık 2019 - 18:00

İslam dünyasının sorunları Müslüman ülkelerin işbirliği olmadan çözülemez

İslam dünyasının sorunları Müslüman ülkelerin işbirliği olmadan çözülemez

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “İslam dünyasındaki meselelerin çözümü Müslüman ülkelerin işbirliği olmdan mümkün değil” dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in daveti üzerine 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu ülkenin Kralı Sultan Abdullah ile görüştü.

İslam dünyasındaki meselelerin çözülmesinin müslüman ülkelerin işbirliği olmaksızın mümkün olmadığını belirten Ruhani, “Filistin, İslam dünyasının kronik yaralarından biridir. Bu konunun Kuala Lumpur Zirvesi’nde ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor” dedi.

Görüşmede İran ile Malezya arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken iki ülkenin kültürel ve ekonomik alanlardaki münasebetlerinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Ruhani ilaveten bugün Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed ile bir araya gelerek, İslam dünyasındaki en önemli meseleleri görüştü.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin önümüzdeki Cuma günü Japonya’yi ziyaret ederek, bu ülkenin Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesi bekleniyor.

News Code 1883193
Ruya FEREYDUNI

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