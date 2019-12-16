İran Hükümet Sözcüsü: Ruhani'nin istifası gündemde değil

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bazı reformistlerin cumhurbaşkanı ile yardımcısının istifasıyla ilgili yorumları hakkında Rebii, “Hükümette Cumhurbaşkanı Ruhani’nin istifası gündemde değil. Hiçkimse buna destek vermiyor. Böyle bir şey yok” dedi.

Rebii, ülkede uluslararası internetin kesilip kesilmeyeceğine ilişkin, uluslararası internetin kesilmeyeceğini ve ulusal internetin altyapısının güçlendirileceğini ifade etti.

ABD'nin İran’a uyguladığı yaptırımları "savaşın bir alternatifi" olarak yorumlayan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’nin sözlerine tepki gösteren Rebii, “Yaptırımlar savaşın yerine geçmez, soykırımın modern bir alternatifidir. Onlar dünya kamuoyunu aldatıyor ve savaş peşinde olmadıklarını öne sürüyorlar.” ifadesini kullandı.

Ali Rebii, Irak’taki olayların arkasında İran’ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun suçlamasını reddederek, “Amerika Birleşik Devletleri iddiasını kanıtlayacak delil sunmadı. Ellerinde bir şeyleri olsaydı hemen gösterirlerdi.” diye konuştu.