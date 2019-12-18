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18 Aralık 2019 - 14:49

Cumhurbaşkanı Ruhani Malezya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ruhani Malezya Başbakanı ile görüştü

2019 Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu ülkenin Başbakanı Mahatir Muhammed ile görüştü.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in daveti üzerine 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak için Malezya’ya giden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu ülkenin Başbakanı Mahatir Muhammed ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken İslam dünyasındaki en önemli meseleler masaya yatırıldı.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi 18-21 Aralık tarihleri arasında 52 ülkeden 250 lider ve politikacının katılımıyla Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin önümüzdeki Cuma günü Japonya’yi ziyaret ederek, bu ülkenin Başbakanı Şinzo Abe ile görüşeceği bekleniyor.

News Code 1883188
Ruya FEREYDUNI

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