Ruhani: Bölgedeki meseleler diyalogla çözülür

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Malezya’yi ziyaret etmek için bugün sabah saatlerinde Tahran’ı Kuala Lumpur’a doğru terketti.

Ruhani’nin Malezya ziyaretinin ardından Japonya’ya gideceği bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani Malezya ziyareti öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu ziyaretin Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in daveti üzerine 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak için gerçekleştiğini söyledi.

Toplantıda İslam dünyasının çok taraflı ilişkilerinin ele alınacağını belirten Ruhani, “Son yıllarda, seçkinler ve elitler düzeyinde, Malezya'da buna benzer beş toplantı yapıldı, ancak bu İslam ülkelerinin liderleri düzeyinde yapılacak ilk zirvedir” dedi.

İran ile Malezya’nın İslam dünyası ile bölgedeki meseleler konusunda ortak görüşlere sahip olduğuna dikkati çeken Ruhani, iki ülkenin İslam dünyasındaki meseleleri çözmek için müzakereden yana olduğunu bildirdi.

Ruhani, bölgedeki meselelerin yalnızca müzakere yoluyla çözüleceğine inandıklarını dile getirerek, bu toplantının İslam dünyası için büyük önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ilaveten toplantı sırasında Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve toplantıya katılan diğer ülkelerin liderleriyle görüşeceğini söyledi.

Ruhani, İran ile Japonya arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek, “BM Genel Kurulu Toplantılarına katılmak için New York’a yaptığım ziyaretlerde Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştüm. Haziran ayında da kendisinin Tahran’ı ziyaret etmesi sırasında ikili ilişkilerle farklı meseleleri görüştük” ifadelerinde bulundu.

Bu ziyaretin bu yıl Japonya başbakanıyla yapacağı üçüncü ziyaret olduğunu anlatan Ruhani, Tokyo ziyaretinden amacının ikili ilişkileri kolaylaştırmak olduğunu aktardı.