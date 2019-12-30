Yaptırımlar dönemi er yada geç sona erecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmasında ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına değinerek, “İran halkına karşı uygulanan yaptırımlar dönemi er yada geç sona erecektir. Çünkü düşmanlarımız artık bizi azami baskıyla teslim olmaya zorlayamadıklarını farkettiler. Onların amacı bizi müzakere masasına oturtmaktı. Ancak ulusumuz son bir yıl boyunca bütün yaptırımlara dayandı” ifadelerinde bulundu.

Düşmanın İran’a karşı şiddetli bir ekonomik savaş başlatıığını belirten Ruhani, “Düşmanlar bu savaşı siyasi bir hale getirerek, tüm dünya ülkelerini İran ile yüzleştirmek istiyordu. Ancak başaramadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin İran’a karşı başlattığı ekonomik savaşta amaçlarına ulaşamayacağını dile getirerek, “Ulusumuzun temel ihtiyaçlarını karşılamakta sorun yaşadığı bir durumda değiliz” diye konuştu.