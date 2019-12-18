Erdoğan: Libya mutabakatı Sevr'in ters köşe edilmesidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de hem ikili görüşmeler yaptıklarını hem de mülteci krizi konusundaki görüşlerini BM nezdinde dile getirdiklerini belirten Erdoğan, "İlk olarak Somali Başbakanını kabul ettim, ikili ilişkilerimizi ve Doğu Afrika bölgesindeki gelişmeleri ele aldık." diye konuştu.

Libya'daki gelişmeler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planı da gündeme geldi mi? Görüşmenizin içeriğine ilişkin bilgi verebilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz, bir görevlendirme yaptık. Bu görevlendirme kapsamında, dışişleri bakan yardımcısı, savunma bakan yardımcısı ile istihbarattan ve ulusal güvenlikten oluşan bir heyetle kısa bir zaman içerisinde arkadaşlarımız, Moskova ziyareti yapacaklar. Muhatapları ile bölgesel konuları etraflıca ele alacaklar. Bizler yapıcı ve kısa sürede netice alıcı bir görüşme olmasını Sayın Putin'den istedik ve kendileri de aynı şekilde talimatları vereceklerini söylediler. Hem Libya hem de Suriye konularını görüşmeleri konusunda mutabık kaldık."

"Eastmed boru hattı projesine ilişkin İsrailli yetkililerden, 'Müzakereye açığız' mesajı geliyor. İlerleyen süreçte İsrail, Lübnan, Mısır gibi kıyıdaş ülkelerle Doğu Akdeniz’de bir iş birliği başlar mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "İsrail konusu şu ana kadar hiç gündemimize gelmedi. Gündemimize gelmediği için bu konuyu gündeme getirmemiz anlamsız olur." dedi.

"Şu anda öyle adımlar attık ki bu adımlar Sevr'in ters köşe edilmesidir"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii ana muhalefetin zaten huyu, sınırlarımızın dışına çıkmaya bizi mecbur eden herhangi bir olay olduğu zaman, 'orada ne işimiz var?' demek. Suriye meselesinde de oradan füzeler, havan topları atılsın, biz şehitler verelim, ne olursa olsun, 'bizim orada ne işimiz var?' diyorlardı. Bunlar zaten içeride teröristler cirit attığı zaman da aynı şeyi söylüyorlardı.

Sonra onların arkasında oldukları yapı ile beraber Ankara-İstanbul seyahati yaptılar, omuz omuza dirsek temasında yürüdüler. Zaten burada birbirinden hoşnut olan bir yapı, bir anlayış var. Ama bizim olayımız beka meselesi, ondan da öte bir tarih meselesi. Biz şu anda öyle adımlar attık ki bu adımlar Sevr'in ters köşe edilmesidir.

Bu kadar önemli. Yunanistan Başbakanı olsun, Dışişleri Bakanı olsun, onlar Libya Mutabakatı'nın hukuka aykırı olduğunu söylüyorlar. Biz de tam aksine, 'Bu uluslararası deniz hukukuna uygundur' diyoruz. Attığımız adımın bütün hesabını, çalışmasını yaptık.

Bu süreç de yeni başlamadı. Bu olayın aslında tarihi geçmişi var ve o geçmişinde, işin haritası çok daha farklıydı. Ne zaman? Kaddafi döneminde (2009'da). O süreçte bu adım atıldı ama tabii (Kaddafi'nin) ömrü vefa etmedi. Dolayısıyla çalışmalarımız şu anda bizim arşivlerimizde."

Bu dönemde atılan adımların uluslararası hukuka uygun olduğunu tekrarlayan Erdoğan, burada bazı çalışmalar bulunduğunu, bu çalışmalarını da zaman içerisinde uluslararası camiayla da paylaşacaklarını bildirdi.

"Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız"

Erdoğan, "Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj yakın zamanda geldi ve tekrar bir görüşme yaptık. Yeni ne gibi adım atılabilir, bunları konuştuk. Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa onlara her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Askeri ve güvenlik iş birliğinden tutun da denizlerdeki hukukumuz noktasında atılan, atılacak adımlara varıncaya kadar hazırız." dedi.

"Sevr'in ters köşe edilmesi derken neyi kastediyorsunuz? Biraz daha açabilir misiniz?" şeklindeki soru üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmayı şöyle bir gözden geçirirseniz, onu bir ters köşe yapınca, ne demek istediğimizi görürsünüz." yanıtını verdi.

Kaynak: TRT Haber