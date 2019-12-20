AB, Rusya ekonomik yaptırımları uzattı

Yaptırımlar; finans, enerji ve savunma sektörlerinin yanı sıra çift kullanımlı ürünler alanını da etkileyecek. Karar, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

AB Konseyi, Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların uzatılmasına gerekçe olarak Minsk anlaşmalarına uyulmamasını gösterdi.

Rusya, Ukrayna'daki çatışmaların ve Minsk anlaşmalarının bir tarafı olmadığını defalarca açıkladı.

Bazı AB ülkelerinin Rusya ile ticaretin zarar görmesi nedeniyle yaptırımların kaldırılmasını talep etmesine rağmen Brüksel Moskova'ya yönelik yaptırımları uygulamaya devam ediyor.

AB, Ukrayna’daki iç savaş bağlamında 2014 yılında Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar kararını almış, daha sonra yaptırımları defalarca genişletmişti. Minsk anlaşmasının uygulanmasına bağlanan yaptırım kararının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Kaynak: Sputnik