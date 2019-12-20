Petrol ticaret iyimserliği ile 3. haftayı da kazançla geçmeye yöneldi

Petrol fiyatları, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ilk fazının imzalanmasına oldukça yakın olmaları ve bunun da piyasayı biraz rahatlatması ile birlikte üst üste üçüncü haftayı da kazançla geçmeye yöneldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 0.3 kadar geriledi ve haftayı yüzde 1.7 artışla geçmeye hazırlanıyor. Çin, müzakere ekibinin Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen anlaşmanın imzası için ABD'li mevkidaşları ile yakın temasta olduğunu kaydetti. Çin ayrıca aralarında polietilenin de olduğu tarifelerden muaf tutulacak ürün listesini de açıkladı.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntılarını daha da derinleştirme kararı aldıkları Aralık ayı başından bu yana yükseliyor. Washington ve Pekin tarafından devam etmekte olan ticaret anlaşmazlığında tansiyonu düşürmeye yönelik atılan adımlar da yavaşlayan küresel ekonomiye ve bunun talep üzerine etkisine ilişkin endişelerin azalmasına yol açarken, ABD'de ham petrol stokları 1 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

JTD Energy Services Ltd.baş stratejisti John Driscoll, "ABD ham petrol stoklarındaki sürpriz düşüş ve ABD-Çin görüşmelerinde ilerleme sağlandığına ilişkin haberler haftasonu öncesi yatay fiyatları destekledi," dedi ve "Ancak Çin'in taaahhütlerinin esas testi ve bu erken anlaşmanın önemi gelecek yılın başlarında görülecek" değerlendirmesinde bulundu.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 6 sent düşerek Singapur saati ile 12:12'de varil başına 61.12 dolara indi. Kontrat Perşembe günü 33 sent yukarıda 61.18 dolardan kapandı.

Şubat vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 8 sent yükselerek varil başına 66.62 dolara çıktı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 5.50 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg