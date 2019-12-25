Noel öncesi petrolde son durum

Petrol fiyatları, Noel tatili öncesi son seansta düşen işlem hacmi ile birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin ile ön ticaret anlaşmasının "tamam" olduğunu açıklaması ve ABD'de Cuma günü açıklanacak olan resmi stok verilerinin düşüş göstermesinin beklenmesinin etkisiyle varil başına 61 doların üzerinde kapandı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta Salı günü yüzde 1 yükseldi ve üç günün en yüksek seviyesinden günü tamamladı. Trump, ABD ve Çin'in Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesinden önce ticaret anlaşmasını imzalayacağını söyledi. Bloomberg'in Cuma günü Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıklayacağı resmi veriler öncesi düzenlediği ankete göre, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta 1.5 milyon varil düşmesi bekleniyor.

Fiyatların Ekim ayından bu yana yükselmesi ile birlikte, piyasa Noel'e bir yıl öncesine göre tamamen farklı bir şekilde giriyor. Traderların fiyat dalgalanmalarından korunmak için ne kadar ödemeye razı olduklarının bir göstergesi olan "ima edilen volatilite" bir yıl öncenin aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük.

Petrol fiyatları, ABD ve Çin'in ticaret konusunda anlaşmaya varması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının üretim kısıntılarını derinleştirme kararı almasının etkisi ile yaklaşık bir yılın en iyi aylık performansını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. ABD'de ham petrol stokları, petrol üretiminin rekor seviye yakınlarında gerçekleşmesi ve şirketlerin petrol çıkarma faaliyetlerini artırmasına karşın azalıyor.

New York'ta Mizuho Securities USA LLC vadeli işlemler direktörü Robert Yawger, "Spekülatif topluluk, Cuma günü düşüş göstermesi beklenen stok verisi öncesi petrolün ralli yapması için elinden geleni yapacak," dedi.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 59 sent düşerek varil başına 61.11 dolardan kapandı. Kontrat ilk çeyrekten bu yana en büyük çeyrek dönem kazancını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Şubat vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 81 sent yükselerek varil başına 67.20 dolar ile günü 3 ayın zirvesinden kapadı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 6.09 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg