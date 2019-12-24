İran ve Türkiye'den yapay zekada işbirliğine vurgu

Bugün İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Uluslararası İş Birliği ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen 1. İran-Türkiye ICT İkili Ortak Komisyon Toplantısı'nın yapılmasının ikili ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Azeri Cehromi, 'Dijital ekonomiden pay sahibi olmak istiyorsak, şimdiden ortak iş birliği hattını inşa etmemiz gerekmektedir. Bugünkü toplantının bilgi teknolojileri üzerinde yeni oturumlar için bir öncü olmasını umuyoruz' diye konuştu.

Yapay zekada gelişmiş ülkelerle araştırma ve teknolojik iş birliği yaptıklarını dile getiren İranlı yetkili, 'Bu konu dünya medyasının dikkatinden kaçmamıştır' dedi.

Türkiye İletişim Bakan Yardımıcısı Ömer Fatih Sayan da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye cumhurbaşkanlarının gelişme yönünde öngördükleri perspektifin bilgi teknolojileri alanında yatırımı da içerdiğini belirtti.

Türkiye'nin üzerinde anlaştığı anlaşmalara bağlı kaldığına değinen Sayan, Türkiye'nin gelecek yıl İran-Türkiye-Rusya-Azerbaycan Dörtlü İletişim Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.