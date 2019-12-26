Kanal İstanbul güzergahında iki Arap iş insanının daha arazi aldığı ortaya çıktı

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Kanal İstanbul proje güzergahında mülkiyet tartışmaları sürerken, bölgede Kuveyt vatandaşı iş insanı Wael N Y Alnusef’ın şirketinin 53 dönüm, Suudi Arabistanlı iş insanı Sulaıman Al Muhaıdıb’ın da 9 dönüm arazi aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP’li Meclis üyesi Nadir Ataman, "Nerdeyse bir Arap kantonu kuruluyor. Kanal İstanbul’un etrafı rant pazarına dönmüş” tepkisini gösterdi.

Ataman, "Kanal İstanbul’u uzatalım. Arap yarımadasına bağlayalım. O kadar arsa toplamışlar, rahat gidip gelsinler. Kanal İstanbul için ‘İstanbul’un kent nüfusunu oraya çekerek kent rahatlatılacak’ derken işin aslı Arap nüfusu kastediliyormuş. Kanal Araplar tarafından işgal altında. Nerdeyse bir Arap kantonu kuruluyor. Kanal İstanbul’un etrafı rant pazarına dönmüş. Adı ‘ranta giden kanal’ olsa daha iyi olur” diye konuştu.