Azerbaycan topraklarından İran'a karşı hiçbir eylem gerçekleştirilmemiştir

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev Tahran ziyareti çerçevesinde İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ile görüştü.

Rızai görüşmede, bölgesel gelişmelere ve ABD'nin politikalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirten Rızai, Tahran'ın bu süreçte meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlılıkla karşılık verdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını eleştiren Rızai, "Trump, ne müzakere edebildiği ne de savaşabildiği bir bataklığa saplanmış durumda" değerlendirmesinde bulundu. İran'ın ABD'ye şartlarını ilettiğini ancak Washington yönetiminin bir karar alma yetisine sahip olmadığını kaydeden Rızai, ABD'nin askeri alandaki başarısızlıklarının bir sonucu olarak "hava ablukası" yöntemine başvurduğunu söyledi.

İran tarihine atıfta bulunan Rızai, "Tarih boyunca pek çok yabancı güç gelip gitmiştir ancak İran ve bölge ülkeleri kalıcıdır" dedi. İran'ın Kafkasya'da barışın tesisi için katkı sağlamaya hazır olduğunu belirten Rızayi, ABD'nin bölgede bir geleceği olmadığını ve İran'ın bu varlığa karşı gücünü koruduğunu vurguladı.

Görüşmede söz alan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 40 günlük savaş sürecindeki tutumuna değindi. Mustafayev, Aliyev'in savaşın sona erdirilmesi ve barışın tesis edilmesi yönündeki çağrılarının, Tahran ile Bakü arasındaki yakın ilişkilerin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Mustafayev, "İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülkesidir ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanıldağına dair iddiaları reddediyoruz” diye konuştu.