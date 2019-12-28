İsrail güçleri çok sayıda Filistinliyi yaraladı

Filistin Enformasyon Merkezi muhabirleri, işgal güçlerinin Cibaliya’nın doğusunda iki göstericiyi ve Han Yunus’un doğusunda bir göstericiyi ateş açarak gerçek mermiyle yaraladığını söyledi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabirleri ayrıca, Gazze Şeridi’nin doğusundaki dönüş kamplarında düzenlenen gösterilere işgal güçlerinin çok sayıda göz yaşartıcı bomba atması sonucu onlarca kişinin bombalardan çıkan yoğun gazdan etkilendiğini bildirdi.

Dün Gazze'de "Şehitlerin kanı yol aydınlatıcıdır" sloganıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Üyesi Yusri Derviş, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında cuma gösterileri sonrası 30 Mart 2020'ye kadar eylemlere ara verildiğini duyurmuştu.

Gazze halkı 30 Mart 2018’den bu yana Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında Gazze Şeridi sınırında gösterilerini sürdürüyordu.