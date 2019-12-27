Gazze 2019'un son "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine hazırlanıyor

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre, Gazze halkı bugün "Şehitlerin kanı yol aydınlatıcıdır" sloganıyla gerçekleştirilecek gösteriye hazırlanıyor.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Üyesi Yusri Derviş, dün Gazze'de düzenlediği basın toplantısında cuma gösterileri sonrası 30 Mart 2020'ye kadar eylemlere ara verildiğini duyurdu.

Derviş, Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında haftalık düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin, 30 Mart'tan sonra aylık düzenleneceğini ifade etti.

"Filistin halkının çıkarları ve koşullar dikkate alınarak" bu karara varıldığını kaydeden Derviş, bu süre içinde de toparlanma çalışmaları yürüteceklerini aktardı.

Gazze halkı 30 Mart 2018’den bu yana Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında Gazze Şeridi sınırında gösterilerini sürdürüyor, sınıra yakın noktalarda kurulan dönüş kamplarında toplanarak gösteri yapıyordu.