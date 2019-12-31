Suriye'den ABD’nin saldırısına kınama

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, ABD'nin düzenlendiği "kanlı saldırının" Irak'ın ve Irak halkının egemenliğine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne saldırı olduğu kaydedilen açıklamada, Irak’ın içişlerine herhangi bir müdahalenin olmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada Suriye hükümetinin bu saldırıyı keskin bir dille kınadığı vurgulandı.

ABD Savunma Bakanlığı, Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'ın Irak'taki üç, Suriye'deki iki üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıya tepki gösteren Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis açıklamasında, "ABD güçlerine karşı cevabımız çok sert olacaktır" demişti.

Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı askeri noktalara daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.