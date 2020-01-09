Musevi: NATO ABD'nin eylemlerini haklı çıkarmak için bir araç haline gelmiş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in uluslararsı hukuku görmeksizin ABD’nin terör eylemini halkı çıkarma yönündeki iddialarına tepki göstererek, “küresel düzeyde etkin üyesinin bir terörist devlet olarak ABD’nin olduğu bu askeri kuruluş son yıllarda bölgedeki ve dünyadaki insanlar için yıkım, savaş ve güvensizlikten başka bir şey sağlamamıştır” dedi.

Musevi “ABD’nin terör eylemini haklı çıkarmak Korgeneral Süleymani’nin bölgede teröristlerle mücadelede ve terör örgütü IŞİD’i ortadan kaldırma yöünüdeki rolünü gözardı etmek anlamına geliyor” ifadelerinde bulundu.

Musevi, NATO’nun ABD ve bazı Avrupalı müttefiklerinin bölgedeki siyasi hedeflerine ulaşma konusundaki eylemlerini haklı göstermek için bir araç haline geldiğinden üzüntülerini dile getirerek, “İran İslam Cumhuriyeti NATO himayesinde faaliyet gösteren sınır ötesi güçlerin terör eylemlerine son vermesi halinde güvenliğin bölgeye döneceğine inanıyor” diye konuştu.