Ruhani: Yaptırımlar olmasaydı 200 milyar dolar fazla gelirimiz olacaktı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Metrosu'na yeni eklenen “Golşehir” istasyonun açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Ülkede zor günler geçirdik, devrim sırasında da zor günler geçirdik. Ülkeye dayatılan İran-Irak savaşında ve yaptırımlar döneminde de aynı şekilde. Bugün ise en kötü yaptırımlarla karşı karşıyayız. Fakat İran halkı dimdik durarak eğilmemiş, her yerde vatan düşmanlarına karşı durarak zafer ile başarıya ulaşmıştır. Bunlar milletimizin inancı, özverisi ve fedakarlığı sayesinde gerçekeşmiştir" ifadelerinde bulundu.

İran halkını gösterdiği direnişten dolayı takdir eden Cumhurbaşkanı Ruhani, fedakarlık gösteren büyük İran halkına hizmet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerinin bir kısmında da hava kirliliği ile halkın sorunlarını giderme konusunda elinden geleni yapacaklarını bildirdi.

İran'ın ekonomik savaş döneminde olduğuna dikkati çeken Ruhani, yaptırımlar nedeniyle 200 milyar dolar fazla gelirin 2017 yılından itibaren İran'a girmediğini belirterek, "Vatandaşların refahı için modern ve yeni teknolojiye başvurmaktan başka çaremiz yok" şeklinde konuştu.