Ruhani: Yaptırımlar hiçbir tarafa fayda sağlamamıştır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin başkanlığındaki heyetler arası görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra nükleer anlaşma masaya yatırıldı.

Ruhani bu görüşmede İran’ın her zaman bölge ve dünyada barış ve huzur sağlamak için çaba gösterdiğine dikkati çekerek, “Tahran, bu konuda bölge ve komşu ülkeleriyle birlikte çalışmış, ayrıca bu yönde bölge liderlerine mektuplar göndermiştir.” dedi.

Fars Körfezi bölgesinin istikrarının bölge ötesi güçler tarafından bozulduğuna inandıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, şunları kaydetti:

“Bölgesel güvenlik için tek taraflılığın kökü kazınmalı. Uluslararası yasalar dışında (gayri meşru) bir yol arayanlara başka bir yol izlemeleri gerektiğini öğretmeliyiz.”

Cumhurbaşkanı Ruhani, 90 yıllık İran –Japonya ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu söyleyerek, İran’ın tüm alanlarda Japonya ile işbirliği yapmak istediğini söyledi.

ABD’nin uyguladığı İran yaptırımları hakkında Ruhani, “ABD'nin uluslararası düzeydeki nükleer anlaşmadan tek taraflı geri çekilmesi dünya barışını tehdit ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“İran, nükleer anlaşmayı korumak için kendi menfaatleri çerçevesinde elinden geleni yapacaktır. Diğer imzacı taraflardan da yükümlülüklerini yerine getirmelerini istiyoruz. Bu yöntem anlaşmayı ayakta tutma anahtarı olacaktır"

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı maksimum yaptırım uygulamasının kimsenin yararına olmadığının altını çizerek, “Yaptırımlar aslında ne ABD ne de anlaşmanın diğer taraflarına fayda sağladı. Bu yaptırımların sonucu herkes için kayıp-kayıp olacak" diye konuştu.

Hasan Ruhani, Tokyo gezisi öncesi Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a ziyarette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Kuala Lumpur Zirvesi sırasında Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah, Başbakan Mahatir Muhammed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani ile bir araya gelmişti.