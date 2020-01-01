Ruhani: ABD seçtiği yanlış yoldan dönerse müzakere etmeye hazırız

Erdebil eyaletinde bulunan İran Cumhurnbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Ruhani, İran’ın zor yaptırımlar altında olduğunu belirterek, “Daha önce de söylediğim gibi ABD’nin İran halkına karşı komploları olmasaydı, son iki senede 200 milyar dolar fazla gelirimiz olacaktı" dedi.

Ruhani, “Düşmanlarımız izzetimizi ve büyüklüğümüzü etkileyerek kendi karşılarında diz çökmemiz için bir komplo tasalamışlar. Bu İran halkının karşısında yapılacak bir iş değil. Onların seçtikleri bu yanlış yoldan dönmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“Onların yanlış yoldan ve Komplo kurmaya başladıkları noktaya döndükleri zaman biz de haızırız. Onlar bize müzakereden yana olmadıklarını söylüyorlar. Biz de hazırız. Ancak sözde ve pratikte yanlış yaptıklarını itiraf etmeleri zaman biz de müzakere edeceğiz.”

ABD yönetimine seslenen Ruhani, “Siz İran hükümetinden üstün değilsiniz. İran olarak sizin milletinize saygı duyuyoruz ancak hükümetinize karşıyız ve yaptığınız eylemleri şiddetle kınıyoruz. Aynı zamanda da geri dönüş yolunun açık olduğunu ilan ediyoruz” ifadelerinde bulundu.