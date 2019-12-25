Ruhani, P5 + 1 ülkeleri ile müzakere şartını açıkladı

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, son günlerde Kuala Lampur'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirerek, "İran, Malezya, Türkiye ve Katar’ın katılımıyla düzenlenen 4’lü zirvede (Kuala Lampur Zirvesi) diğer ülkelerin de ABD’nin baskılarından zorluk çektiklerine tanık olduk.” dedi.

Malezya’daki zirvede bankacılık ilişkileri ve milli paralarla ticaretin gündeme getirildiğini söyleyen Ruhani, “Ticarette milli para veya altın kullanımı zirvede konuşuldu ve bu konuya çözüm bulmak için fikirbirliğine varıldı.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Başkalarının sorunları büyük İran ulusunun günümüzde karşı karşıya olduğu sorunlarla aşağı yukarı aynıdır.” ifadesini kullandı.

İran’ın her zaman diyaloğa hazır olduğunu anlatan Ruhani, şunları kaydetti:

"P5 + 1 ülkeleri (ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ile Almanya) nükleer anlaşmayla ilgili tüm taahhütlerini yerine getirme konusunda kararlı olursa ve geçmişteki hatalarını telafi etmeye çalışırsa diyaloğa hazırız. Geri dönüş yolu bulunmadığı gibi bir konu söz konusu değil. Bunu Japonya gezisinde net bir şekilde ifade ettik. Bu yönde karşılıklı olarak teklifler sunuldu ki takip edilmektedir."

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Düşmanların İran ulusunun iradesi karşısında yenilmekten başka çaresi yok. Bunu tam anlamıyla hissediyoruz, çünkü her geçen ay onların müzakere etme ve çözüm bulma çabaları artıyor.” şeklinde konuştu.