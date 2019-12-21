Ruhani: ABD'li yetkililer zarar dolu yoldan geri döneceklerdir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya’nın politik, ekonomik ve kültürel alanlarındaki üst düzey yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ABD’nin İran’a karşı yasadışı yaptırımlarının uzun sürmeyeceğini belirterek, Amerikan yetkililerin bir gün zarar dolu ve yararsız olan yoldan geri döneceklerini söyledi.

ABD’nin bir buçuk yıldır izlediği yoldan geri dönmesi durumunda bu ülkeyle müzakere etme konusunda hiçbir sorunları olmadığını belirten Ruhani, “Biz yanlış yapan bir kimseyi ödüllendiremeyiz. Aynı zamanda hatasını telafi etmesini de önleyemeyiz” dedi.

Ruhani sözlerinin devamında “Bugün ABD’nin İran’a ve diğer ülkeler üzerindeki baskıları karşı karşıya olduğumuz acı gerçeklerden biridir. Ancak bu zor zamanlarda bir çözüm yolu bularak iki ulusun menfaatleri yönünde adım atmamız önemlidir” ifadelerinde bulundu.

Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani dün Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin resmi daveti üzerine Tokyo'ya gitmişti.