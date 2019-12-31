Türkiye, Suriyeli savaşçıları Libya'ya gönderecek

Reuters’a gizlilik kaydıyla konuşan üst düzey iki Türk hükümet yetkilisi, Ankara Yönetimi’nin henüz Libya’ya herhangi bir savaşçı konuşlandırmadığını söyledi.

Fakat değerlendirmelerin ve konuya ilişkin görüşmelerin yapıldığını söyleyen Türk yetkililerden biri, “Bu yönde ilerleme gibi bir eğilim var” derken, sayı konusunda kararın verilmediğini ifade etti.

Güvenlik yetkilileri, “ordunun yurt dışı deneyiminin Libya’da çok faydalı olacağını fakat Suriyeli savaşçıların tecrübelerinin kullanılma ihtimalinin de bulunduğunu” söyledi. Söz konusu yetkili, “Parlamento tezkereyi kabul ettikten sonra, bu yönde bir adım atılabilir” dedi.

Öte yandan, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye Milli Ordusu (SMO), çatısı altındaki farklı birliklere bağlı 1600 kadar paralı askerin Libya’ya gönderilmek üzere Türkiye’ye ait eğitim kamplarında hazırlandığını öne sürdü.

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Meclis Genel Kurulu perşembe günü olağanüstü toplanarak tezkereyi oylayacak.

Kaynak: Sözcü