Çavuşoğlu Yunan gazetesine Libya mutabakatıyla ilgili konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'da yayımlanan haftalık To Vima gazetesine verdiği mülakatta gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin başından beri bölgedeki sorunların çözümü için bir diyalog politikası benimsediğini ancak Akdeniz'de sahili bulunan ülkelerin çoğunun bu çağrıları görmezden gelerek tek taraflı hareketlerde bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Libya ile imzaladığımız muhtıranın uluslararası hukuka uygun olduğuna ve deniz sınırlandırmasına ilişkin temel ilkelere saygı gösterdiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, "Libya'daki tek meşru temsilci" olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı mutabakatı hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Libya 2018'de İtalya, 2019'da ABD, 2018 ve 2019'da AB, 2019'da da Nijer ile benzer mutabakat muhtıraları imzalamışken Türkiye ile imzaladığı mutabakatın neden yasa dışı olduğunu anlatabilir misiniz? Libya kanunlarına göre anlaşmanın geçerlilik kazanması için UMH Başkanlık Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor ki bu süreç tamamlandı. Dolayısıyla mutabakat yasal ve geçerlidir. Libya'daki siyasi sahnede herhangi bir değişiklik ise Türkiye'nin tezini etkilemeyecektir." dedi.

Kaynak: AA