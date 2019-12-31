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31 Aralık 2019 - 19:33

Iraklı protestocular, ABD Büyükelçiliğinin bir kapısını daha ateşe verdi

Iraklı protestocular, ABD Büyükelçiliğinin bir kapısını daha ateşe verdi

Irak'ta yüzlerce kişi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin bir kapısını daha kırarak, ateşe verdi.

AA'nın haberine göre, ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine saldırmıştı.

20 kişinin yaralandığı olaydan sonra protestocular Büyükelçiliğin ikinci giriş kapısını da kırarak ateşe verdi.

Kapıyı ateşe veren göstericilerin, Büyükelçilik etrafındaki eylemleri devam ederken, bölgede uçakların alçak uçuş yaptığı görüldü.

Irak hükümetine bağlı özel güçler de Büyükelçilik binası çevresinde konuşlanmaya başladı.

News Code 1883502

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