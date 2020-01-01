İran: ABD bölgedeki yıkıcı faaliyetlerine son vermeli

Parstoday'in İran Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin Irak'la ilgili siyasetlerinin yenilgiye uğradığının görüldüğünü belirterek Amerika'dan bölgedeki yıkıcı faaliyetlere son vermesini istedi.

Musevi, dün gece Amerikalı yetkililerin Irak'taki son gelişmelerle ilgili olarak İran'ı suçlamalarına sert tepki göstererek, Amerika'nın Irak halkından en az 25 kişiyi vahşice katletmesi ve Irak'ın hakimiyeti ve toprak bütünlüğünü ayaklar altına almasının ardından Irak halkının itirazını İran'la irtibatlandırmanın küstahça ve kabul edilemez bir tutum olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın iddialarının aslında Irak halkına bir hakaret olduğunu belirterek, 'Nasıl olur da bunca cinayet karşısında Irak halkından sessiz olması beklenir?' dedi.

Musevi, Amerikalıların Irak halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü hiçe saydığını ve diğer taraftan Irak'ın devrik lideri diktatör Saddam'a yönelik ABD'nin desteğini ve aynı zamanda ABD'nin terör örgütü IŞİD'e desteği ve Irak halkının öldürülmesindeki rolüne işaretle ABD'li yetkililerin bunları unuttuklarını ama Irak halkı tarafından ABD'nin hala Irak'ta işgal olarak tanındığını söyledi.

Abbas Musevi, ABD'nin İran aleyhindeki iddia ve suçlamalarını reddederken, bunların hesapsız ve çiğ açıklamalar olduğunu belirterek ABD'nin her şeyden önce bölgede yıkıcı siyasetlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini hatırlattı.