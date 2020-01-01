ABD Başkanı Trump, Irak'taki son durumla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını ileri sürerek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir" iddiasında bulundu.

Ülkesinin en seçkin askerlerini ölümcül silahlarla ABD Bağdat Büyükelçiliğine gönderdiklerini belirten Trump, Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih ile Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye, ABD'nin çağrısına hızlı bir şekilde yanıt verdikleri için teşekkür etti.

Trump attığı tweette, ABD'nin Bağdat Büyükelçilik binasının güvenlik durumunun iyi olduğunu söyledi.

Trump önce İran'ı tehdit etti, sonra geri adım attı!

Donald Trump, tehdit mesajlarının ardından Salı akşamı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı, İran'la yaşanan gerilimin savaşa dönüşme ihtimali olp olmadığıyla ilgili soruya "İran'la savaş istemediği ve böyle bir şeyi öngörmediği" yanıtını verdi:

"Bunu ister miyim? Hayır. Ben barış olsun isterim. Ben barışı seviyorum. İran da barışı herkesten daha fazla istemeli. Dolayısıyla böyle bir şey olacağını sanmıyorum."

Bağdat'ta dün yüzlerce Iraklı, Amerika'nın Haşdi Şabi üslerine yönelik saldırısını kınamak için ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlemişti.