Kim Jong-un: Dünya yeni stratejik silahımızla tanışacak

Kim Jong-un, çarşamba günü İşçi Partisi’nin merkez yönetme kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ABD ile müzakerelerden öngörülen sürede sonuç alınamadığını söyleyerek ülkesinin nükleer silah geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.

Kuzey Kore Devlet haber ajansı KCNA'ya göre, nükleer silahlardan arınma müzakerelerinin yeniden başlaması için Washington'a yıl sonuna kadar verilen süre dolması üzere Kim Jong-un "Çok yakında yeni bir stratejik silah tanıtacağız" açıklamasında bulundu.

Kim Jong Un, “ABD askeri tatbikat yapmayı sürdürürken, nükleer ve kıtalararası balistik füze denemesinin askıya alınmasını öngören moratoryumun (ICBM) Kuzey Kore için artık bağlayıcı olması için bir sebebin olmadığını" ifade etti ancak yeni silah çalışmalarının kapsam ve derinliğinin ABD'nin atacağı adımlarla orantılı olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore lideri hakkında "Sözünün eri bir adam, bence nükleer silahtan arınma konusunda verdiği sözü tutacak" ifadesinde bulundu.

Kim Jong-un, ABD'nin ülkesine yaptırım ve baskı uygulamaya devam etmesi halinde "yeni bir yol” izleyeceğini söylemiş ve yeni yıl konuşmasında önemli politika değişiklikleri olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Euronews