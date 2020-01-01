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1 Ocak 2020 - 18:15

Iraklılar ABD Büyükelçiliği önünden çekilmeye başladı

Iraklılar ABD Büyükelçiliği önünden çekilmeye başladı

Irak'ta Haşdi Şabi'nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısı üzerine protestocular bölgeden ayrılmaya başladı.

Irak'ta Haşdi Şabi'nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısı üzerine protestolar, bölgeden ayrılmaya başladı.

Iraklılar, kurdukları çadırları da dağıtarak bölgeden uzaklaştı.

News Code 1883531

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